3 Gran Premio Nachos Bike en el Predio Fasta-Club Argentino.-

lunes, 18 / febrero / 2019

Se disputó el 3 Gran Premio Nachos Bike en el Predio Fasta-Club Argentino.-

En la general de Varones:

1 MARIANO MONESTEROLO SAN FRANCISCO

2 JAVIER CAMUSSO RIO TERCERO

3 GUIDO BORDECE ESPERANZA

4 JOSE NAVARRO PUERTO GENERAL SAN MARTIN

5 ARIEL GARCIA CHAÑAR LADEADO

28 DANIEL ARIAS

63 SANTIAGO HERRERA

76 MATIAS DELGADO

85 JOSE PERONI

86 JAIRO VUERVA

99 MARCELO SPINETTI

100 CRISTIAN PERNUZI

105 ALEXIS DELLASANTINA

108 MATEO LIONE

116 JAVIER MANTEGARI

MASTER C Y D: 

1 WALTER CORREA RIO TERCERO

2 SILVIO PIERUCCI VENADO TUERTO

3 OSCAR AMAYA VENADO TUERTO

4 JOSE LUIS DEMARCHI CAMILO ALDAO

5 ERMINIO SUAREZ PERGAMINO

19 NORBERTO GUTIERREZ

23 RUBEN PEDRAZA

34 GUILLERMO MARITANO

37 JULIO HEREDIA

39 JORGE MANTEGARI

43 MIGUEL A. WALKER

GENERAL DAMAS:

1 LOURDES TUFRO MAR DEL PLATA

2 ANABELLA MONARDEZ TIGRE

3 GISELA CATTANEO RAFAELA

4 VANESA ROLLE VILLA DEL ROSARIO

5 VERONICA SANCHEZ RIO TERCERO

27 M. CARDOZO MARCOS JUAREZ

 

lunes, 18 / febrero / 2019

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