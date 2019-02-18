3 Gran Premio Nachos Bike en el Predio Fasta-Club Argentino.-
Se disputó el 3 Gran Premio Nachos Bike en el Predio Fasta-Club Argentino.-
En la general de Varones:
1 MARIANO MONESTEROLO SAN FRANCISCO
2 JAVIER CAMUSSO RIO TERCERO
3 GUIDO BORDECE ESPERANZA
4 JOSE NAVARRO PUERTO GENERAL SAN MARTIN
5 ARIEL GARCIA CHAÑAR LADEADO
28 DANIEL ARIAS
63 SANTIAGO HERRERA
76 MATIAS DELGADO
85 JOSE PERONI
86 JAIRO VUERVA
99 MARCELO SPINETTI
100 CRISTIAN PERNUZI
105 ALEXIS DELLASANTINA
108 MATEO LIONE
116 JAVIER MANTEGARI
MASTER C Y D:
1 WALTER CORREA RIO TERCERO
2 SILVIO PIERUCCI VENADO TUERTO
3 OSCAR AMAYA VENADO TUERTO
4 JOSE LUIS DEMARCHI CAMILO ALDAO
5 ERMINIO SUAREZ PERGAMINO
19 NORBERTO GUTIERREZ
23 RUBEN PEDRAZA
34 GUILLERMO MARITANO
37 JULIO HEREDIA
39 JORGE MANTEGARI
43 MIGUEL A. WALKER
GENERAL DAMAS:
1 LOURDES TUFRO MAR DEL PLATA
2 ANABELLA MONARDEZ TIGRE
3 GISELA CATTANEO RAFAELA
4 VANESA ROLLE VILLA DEL ROSARIO
5 VERONICA SANCHEZ RIO TERCERO
27 M. CARDOZO MARCOS JUAREZ